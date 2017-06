Zürich (ots) - Die Kabelbetreiberin UPC legt ihre Pläne, die

Radio-Verbreitung im Kabelnetz zu digitalisieren, vorerst auf Eis.

Das bestätigt Pressesprecher Bernard Strapp gegenüber der

«Handelszeitung». Auch die damit verbundene Abschaltung des analogen

UKW-Empfangs sei derzeit kein Thema. In Luzern fand seit November ein

Pilottest zur Umstellung auf DAB+ statt. Diesen bezeichnet Strapp

rückblickend als «einmalig» angelegte Sache. Im Vorfeld hatte das

noch etwas anders getönt. Im Herbst hatte UPC intern mitgeteilt, man

teste die Digitalisierung «in verschiedenen Regionen». Zu einem

späteren Zeitpunkt werde das Kabelradio dann «komplett»

digitalisiert.



Grund für das Umdenken dürften die Reaktionen in Luzern gewesen

sein. Zwar bezeichnet Strapp die Rückmeldungen der Kunden als

«durchwegs positiv». Intern kommunizierte UPC vor kurzem aber, die

Nachfrage nach den passenden DAB-Radios sei «sehr bescheiden»

ausgefallen. Das bedeutet faktisch, dass in Luzern niemand mehr Radio

hörte. Andere als die von UPC vertriebenen Empfänger waren mit den

getesteten Frequenzen nämlich gar nicht kompatibel, was die Stiftung

für Konsumentenschutz damals zur Bezeichnung «Set-Top-Box mit

Lautsprecher» verleitete.



