Frankfurt - Der seit Anfang 2016 bestehende mittelfristige Aufwärtstrend des LME-Primärmetalle-Index wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen getestet, so die Analysten der Helaba.Gegenüber dem Hoch von Mitte Februar habe der Index bereits rund 7% verloren. Dabei würden Primärmetalle wohl weiter von zwei Entwicklungen in die Zange genommen: Einerseits würden Wachstumsunsicherheiten im Verarbeitenden Gewerbe in China und in den USA belasten. Andererseits dürften die Rahmenbedingungen gerade auch für spekulative Engagements im Rohstoffsektor immer ungünstiger werden.

