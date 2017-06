Frankfurt - Die Realrendite von 10j. US-Staatsanleihen ist seit dem Sommer 2015 von rund 2% mittlerweile in den Bereich der Nulllinie gefallen, so die Analysten der Helaba.Wahrscheinlich werde es hier in absehbarer Zeit nicht wie nach Mitte 2012 zu einem massiven Anstieg kommen. Dafür sei vor allem die Geldpolitik inzwischen viel zu behutsam. Allein aufgrund der niedrigen Realzinsen hätte der Goldpreis nach Erachten der Analysten Potenzial bis 1.500 USD je Feinunze. Die günstigere relative Bewertung gegenüber konkurrierenden Asset-Klassen wie Aktien und Immobilien dürfte auch institutionelle Anleger wieder stärker ins Gold ziehen, zumal die Finanzstabilität zunehmend als kritisch eingeschätzt werde. (07.06.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...