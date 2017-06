Bonn (ots) - Kopf-an-Kopf-Rennen in London: Die konservative Premierministerin Theresa May will sich Amt bestätigen lassen. Ihr Kontrahent Jeremy Corbyn von Labour hat enorm aufgeholt. Nach drei Terror-Anschlägen und einer neu entfachten Sicherheitsdebatte ist die ehemalige Innenministerin May in der Defensive. Der Vorsprung der Tories zur Labour-Partei ist massiv geschmolzen.



Werden die vorgezogenen Neuwahlen für Theresa May zum Boomerang? Wer hat für die Wähler die besseren Argumente? Welche Rollen spielen die Themen Sicherheit und Brexit für die Entscheidung? Wohin steuert das Land?



Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:



- Tony Paterson, The Independent - Nina Schick, Politikwissenschaftlerin, Brexit-Beraterin - Sabrina Huck, Young Labour - Oswald Metzger, The European



