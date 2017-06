Lieber Leser,

die Aktie von E.ON konnte in den letzten beiden Wochen insgesamt um mehr als 6 % aufsatteln. Der Wert schaffte damit per Monatsfrist sogar ein Plus von gut 10 %. Die Kurse sind seit Jahresanfang insgesamt sogar um 17 % geklettert. Damit gelingt es der Aktie, die Tops immer weiter nach oben zu schieben. Das aktuelle 6-Monats-Hoch liegt bei 7,83 Euro. Damit fehlen bis zum nächsten Hoch, dem 1-Jahres-Top bei 9,58 vom 28. Juli 2016, nur noch 18 %. Angesichts ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...