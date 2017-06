Zürich (ots) - Fluggesellschaften aus China drängen in die

Schweiz: Nachdem in dieser Woche Air China nach 18 Jahren wieder die

Route Peking-Zürich aufgenommen hat, strebt auch Hainan Airlines nach

Zürich. Dies berichtet die Handelszeitung und bezieht sich auf

Informationen auf der Website der chinesischen Luftverkehrsbehörde

CAAC. Demnach plant Hainan, ab Februar 2018 dreimal pro Woche von

Shenzhen nach Zürich zu fliegen. Hainan Airlines ist Teil der HNA

Group, der ebenfalls der Flughafen-Dienstleister Swissport gehört.

Laut einer Sprecherin des Flughafens Zürich würden «Gespräche

stattfinden, aber es liegen uns noch keine gesicherten Informationen

vor». In China sei es so, dass auf einer Strecke jeweils nur ein

Carrier zugelassen sei. «Eine Fluggesellschaft muss sich früh um

Streckenkonzessionen bewerben», so die Sprecherin. Ausserdem muss das

Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) dem Vorhaben zustimmen. Dort ist

allerdings noch kein Antrag von Hainan Airlines eingegangen. Plane

Hainan Airlines diesen Schritt, sei wohl erst Ende dieses Jahres

damit zu rechnen, so eine Balz-Sprecherin.



