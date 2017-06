Zürich (ots) - Seit fast einem Jahr laufen die Tests mit

chauffeurlosen Smart-Shuttles in Sion. Jetzt plant Postauto Schweiz

eine Ausweitung des Pilotprojekts. «Als nächster Schritt ist eine

Ausweitung der Shuttle-Strecke bis zum Bahnhof Sitten geplant»,

erklärt Postauto-Chef Daniel Landolf im Interview mit der

«Handelszeitung». Ein entsprechendes Gesuch habe man bereits

eingereicht. Man hoffe, von den Behörden bis im Herbst grünes Licht

zu erhalten. Landolf hält die Expansion für einen wichtigen Schritt,

weil damit der Anschluss der selbstfahrenden Busse an den

öffentlichen Verkehr möglich wird.



Ebenfalls ist geplant, die Fahrzeuge auf Firmengeländen

einzusetzen. Zugleich erwäge man auch, autonome Fahrzeuge als

weiteren Versuch in einem Quartier in Zürich einzusetzen. Laut

Landolf sind die technischen Herausforderungen für den Einsatz von

autonomen Fahrzeugen allerdings nach wie vor enorm: «Die Erkennung

der Ampelfarben Rot, Grün und Orange ist noch nicht möglich.» Bei den

Rechtsvortritten reagierten die Fahrzeuge im Strassenverkehr überdies

noch sehr defensiv und liessen jeweils den anderen Autos den

Vortritt. Schliesslich könnten die Shuttles anderen Fahrzeugen nicht

ausweichen und bremsten daher oft.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90