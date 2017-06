Der Chefstratege von Pictet Asset Management glaubt an eine Fortsetzung des globalen Bullenmarktes - trotz der bevorstehenden Trendwende bei der Geldpolitik. Er rät den Anlegern, in relativen Strategien zu denken.

Die wirtschaftliche Lage ist besser als vor einem Jahr. Dennoch ist das Aufwärtspotenzial für die Aktienmärkte begrenzt. So lässt sich die Einschätzung von Luca Paolini, Chefstratege der Vermögensverwaltung Pictet Asset Management, kurz zusammenfassen. "Wir werden weiterhin einen Bullenmarkt erleben, aber die Risiken sind eindeutig gestiegen" betonte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Frankfurt.

So erwartet Paolini zwar, dass die globalen Aktienmärkte in den nächsten fünf Jahren um vier Prozent pro Jahr wachsen werden - vor allem weil die Konjunktur weltweit rund läuft. Zwischenzeitlich sieht er aber Korrekturen von zehn Prozent als wahrscheinlich an. Dafür sprechen die baldige Kehrtwende in der Geldpolitik, die vergleichsweise hohen Bewertungen und politische Risiken rund um die Neuwahlen in Italien.

Zuversichtlich stimmt den Anlageprofi, dass wir "erstmals seit langem einen weltweit synchronisierten Konjunkturaufschwung sehen, der vor allem von der Eurozone und den Schwellenländern getragen wird." Nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich, die der europafreundliche Emmanuel Macron für sich entscheiden konnte, wollen nun viele Anleger in Europa investieren. Für die Eurozone spricht auch, dass die Wirtschaft dort momentan stärker wächst als die der USA.

Zwar schränkt Paolini ein, dass der Konsum etwas nachlässt. Dafür ziehen aber die Investitionsausgaben an. Positiv sei auch, dass die Unternehmensgewinne in allen Regionen im ersten Quartal sehr stark gestiegen sind. Die Firmen hätten nun Geld, ...

