07.06.2017



Wiener Privatbank SE ISIN AT0000741301



In der am 07. Juni 2017 stattgefundenen 33. ordentlichen Hauptversammlung wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von EUR 0,80 je Stückaktie auszuschütten. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 09. Juni 2017. Die Dividende ist am 13. Juni 2017 zur Zahlung fällig (Valutatag). Die Auszahlung erfolgt somit am 13. Juni 2017 abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (auf Basis der per 12. Juni 2017 verbuchten Depotbestände).



Wien, am 7. Juni 2017 Der Vorstand







Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes - helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31-0, F -710 www.wienerprivatbank.com







