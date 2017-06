Kreise: EZB senkt Inflations- und erhöht Wachstumsprognose - Euro verliert

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet bis 2019 laut Kreisen mit einer schwächeren Inflation und einem stärkeren Wirtschaftswachstum als bisher gedacht. Die Notenbank werde bei ihrer nächsten Schätzung die Inflationsentwicklung bis zum Jahr 2019 senken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und bezog sich dabei auf namentlich nicht genannte Kreise aus der EZB. Die Notenbank wollte den Bericht auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren. Der Euro reagierte mit Kursverlusten.

ROUNDUP: Briten wählen neues Parlament - May kommt zunehmend in Bedrängnis

LONDON - Am letzten Tag vor der britischen Parlamentswahl ist Premierministerin Theresa May wegen neuer Äußerungen zur Terrorabwehr stark in Bedrängnis geraten. Sie hatte am Vortag angekündigt, notfalls Menschenrechte einzuschränken, um Terrorverdächtige länger festzuhalten oder schneller abzuschieben. "Wir werden den Terrorismus nicht besiegen, indem wir unsere Grundrechte und unsere Demokratie zerreißen", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Mittwoch dem Sender BBC. Nötig seien mehr Polizisten. Letzte Umfragen vor der Wahl sehen die Konservativen inzwischen nur noch knapp vorn.

ROUNDUP: OECD erwartet leichte Belebung der Weltkonjunktur

PARIS - Nach einer Schwächephase dürfte die Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht an Schwung gewinnen. Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwarten eine leichte Belebung der Konjunktur. Nach fünf Jahren schwachen Wachstums sei nun endlich Besserung abzusehen, erklärte OECD-Generalsekretär Angel Gurría am Mittwoch in Paris. Die Politik müsse aber mehr tun, damit alle von der Globalisierung profitierten, so die Organisation. Für Deutschland rechnet sie mit einem weiterhin soliden Wachstum - warnt aber davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

ROUNDUP: Berlin ruft in Katar-Krise zu Dialog auf - Keine Entspannung in Sicht

BERLIN/DOHA - Trotz Vermittlungsbemühungen zeichnet sich in der schweren Krise zwischen Katar und mehreren arabischen Staaten keine Entspannung ab. Die Bundesregierung rief am Mittwoch zum Dialog und Abbau der diplomatischen Spannungen auf. "Wir sind überzeugt, dass ein Zwist unter Partnern und Nachbarn am Ende nur die Falschen stärkt", sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen seinem saudischen Kollegen Adel Al-Dschubair in Berlin.

Merkel erwartet keine Brexit-Neuausrichtung durch Wahl

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet von der Wahl in Großbritannien keine grundlegende Neuausrichtung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen. "Die Entscheidung zum Austritt aus der Europäischen Union ist getroffen", sagte sie am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow in Berlin. Die EU gehe von der Position aus, wie sie Premierministerin Theresa May "in Verantwortung der britischen Regierung" formuliert habe. Darauf seien die Leitlinien der 27 verbleibenden EU-Staaten ausgerichtet.

HWWI erhöht Wachstumsprognose für Deutschland

HAMBURG - Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Konjunkturprognose für Deutschland nach einem guten Start ins Jahr angehoben. Statt mit 1,1 Prozent rechnen die Hamburger Forscher nun im laufenden Jahr mit 1,3 Prozent Wachstum, wie das HWWI am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Für das kommende Jahr blieb der Ausblick mit 1,6 Prozent Plus unverändert.

OECD erwartet leichte Belebung der Weltkonjunktur

PARIS - Die Weltwirtschaft dürfte laut Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den kommenden Monaten leicht an Schwung gewinnen. "Nach fünf Jahren schwachen Wachstums sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels", erklärte OECD-Generalsekretär Angel Gurría am Mittwoch in Paris. Die Organisation hob ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr leicht an: Sie rechnet nun mit einem weltweiten Plus von 3,5 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im März erwartet. Für 2018 geht die OECD weiterhin von einem Plus um 3,6 Prozent aus. Im vergangenen Jahr hatte die Weltwirtschaft um 3,0 Prozent zugelegt.

ROUNDUP/Ohne Trump: Kalifornien und China unterzeichnen Klimaschutzabkommen

PEKING/SACRAMENTO - Nach dem Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen macht der Bundesstaat Kalifornien nun gemeinsame Sache mit China. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete in Peking ein Abkommen mit der Volksrepublik zum Klimaschutz. Nach Mitteilung des demokratischen Politikers wollen der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat und China - größter Klimasünder und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt - bei erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Technologien noch enger zusammenarbeiten.

ROUNDUP/Deutschland: Überraschend starker Dämpfer beim Auftragseingang

WIESBADEN - Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist im April deutlich stärker gesunken als erwartet. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Mittwoch lagen die Aufträge 2,1 Prozent niedriger als im Monat zuvor. Bankvolkswirte hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber nur um 0,3 Prozent. Im März waren die Auftragseingänge um revidiert 1,1 Prozent zum Vormonat (zuvor 1,0 Prozent) gestiegen. Volkswirte sehen in dem Rückgang keine Gefahr für den Aufschwung der deutschen Wirtschaft.

Spanien: Industrieproduktion steigt schwächer als erwartet

MADRID - Die spanische Industrie hat ihre Produktion im April schwächer als erwartet gesteigert. Wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte, legte die Herstellung im Vergleich zum März um 0,1 Prozent zu. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Österreich will definitiv gegen deutsche Maut-Pläne klagen

WIEN/LUXEMBURG - Österreich will in jedem Fall gegen die deutsche Pkw-Maut vor Gericht ziehen. "Wir haben definitiv vor, zu klagen", sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). Dies gelte auch, wenn sich weitere deutsche Anrainer einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nicht anschließen.

Deutsche arbeiten mehr - Produktivität aber 'flau'

NÜRNBERG - Die Deutschen haben im ersten Quartal dieses Jahres mehr gearbeitet als im Vorjahreszeitraum. Die Produktivität dagegen war niedriger, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Erwerbstätigen arbeiteten von Januar bis Ende März 15,3 Milliarden Stunden - ein Plus von 3,2 Prozent. Hauptgründe seien die um 1,5 Prozent auf 43,7 Millionen gestiegene Zahl der Erwerbstätigen und drei zusätzliche Arbeitstage, sagte IAB-Forscher Enzo Weber.

Umfrage: 80 Prozent der Ökonomen fordern Ende der EZB-Geldflut

DÜSSELDORF - Der Widerstand von Ökonomen gegen die extrem expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wächst. Laut einer Umfrage fordern mittlerweile 80 Prozent der Ökonomen noch in diesem Jahr einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik, wie das Magazin "Wirtschaftswoche" am Mittwoch vorab berichtete. Die Umfrage wurde vom Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) exklusiv für das Magazin unter 330 Teilnehmern durchgeführt.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0226 2017-06-07/17:14