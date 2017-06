MAGDEBURG (dpa-AFX) - In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum hat die Wohnungswirtschaft vor einer Konzentration auf Neubauten in Ballungszentren gewarnt. Zwar sei es wichtig und nötig, dass deutlich mehr Wohnungen entstehen, sagte der Geschäftsführer des Verbands GdW, Christian Lieberknecht, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Aber der Zuzug und der Nachfragedruck in den Großstädten ist derzeit so groß, da kann man noch so viel neu bauen, verdichten und noch den letzten Park abholzen, das wird trotzdem nicht reichen." Lieberknecht warb dafür, das Umland stärker in den Blick zu nehmen.

Eine bessere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs könne einen etwas längeren Pendelweg zur Arbeit bei deutlich günstigeren Mieten im Umland attraktiver machen.

Aus Sicht des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft müssten bis 2020 jährlich 400 000 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Das wären rund 140 000 Mietwohnungen mehr als zuletzt gebaut wurden. Ein Großteil davon müssten Sozialwohnungen sein. Als besonders angespannte Wohnungsmärkte gelten etwa Berlin, München und Hamburg.

Verstärkte Anstrengungen beim sozialen Wohnungsbau fordert auch der Deutsche Mieterbund. Die Mietervertreter beraten von Donnerstag auf ihrer Hauptversammlung in Magdeburg konkrete Maßnahmen. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben rund 320 örtliche Mietervereine und 1,25 Millionen Haushalte. Im Entwurf zum Leitantrag wird unter anderem gefordert, einmal staatlich geförderter sozialer Wohnungsbau müsse dauerhaft für Haushalte mit niedrigen Einkommen gebunden sein.

GdW-Chef Lieberknecht sieht das kritisch: Förderungen müssten attraktiv für alle Seiten sein, gab er zu bedenken. Zu hohe Bindefristen führten dazu, dass selbst prall gefüllte Zuschusstöpfe nicht abgerufen würden.

Engagierte Programme im sozialen Wohnungsbau gebe es vor allem in Nordrhein-Westfalen, sagte Lieberknecht. Auch Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg hätten gute Projekte. Andere Länder nutzten selbst die Milliardensumme, die der Bund für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ausreiche, nur teilweise für diesen Zweck und widmeten sie oft um./hnl/DP/she

