de-Redakteur Roland Lüders begrüßte die Teilnehmer am frühen Morgen und gab einen Ausblick auf das umfangreiche Vortragsprogramm. Er lud die Fachleute aus Handwerk, Planung und Ingenieurbüro zur vortragsbegleitenden Diskussion ein. Zwischenfragen waren ausdrücklich erwünscht.

Den Anfang der Vortragsreihe machte der Normenbeauftragte des ZVEH, Burkhard Schulze. In seinem Überblicksbeitrag zu aktuellen Normenneuheiten ging er u.a. auf die neu DIN 18015 »Elektrische Anlagen in Wohngebäuden« ein und gab Hinweise des DKE-Normengremiums UK 221.1 »Schutz gegen elektrischen Schlag« im Zusammenhang mit den sog. Balkonkraftwerken - also PV-Anlagen, die über Schuko-Steckdosen in die Hausanlage einspeisen - weiter.

Darüber hinaus thematisierte Schulze die DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11 Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel. Schulze stellte außerdem Normenentwürfe vor. So stellte er den Entwurf E VDE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...