Kevin Whately und Laurence Fox kehren als eingespieltes Ermittlerteam ab Sonntag, 21. Juni 2017, 22.00 Uhr, mit drei Folgen der Krimireihe "Lewis" ins ZDF zurück. Dabei sind die Rollen neu verteilt: Lewis, eigentlich im Ruhestand, unterstützt Detective Inspector Hathaway und dessen neue Assistentin Lizzie Maddox (Angela Griffin) bei der Aufklärung schwieriger Mordfälle. Die Filme, an Originalschauplätzen der Universitätsstadt Oxford und Umgebung gedreht, sind von Colin Dexters Kriminalromanen ("Inspector Morse") inspiriert.



James Hathaway (Laurence Fox) muss sich in der Folge "Mit reinem Gewissen" daran gewöhnen, der neue Chef zu sein. Das fällt ihm nicht leicht, auch die Zusammenarbeit mit Sergeant Lizzie Maddox verläuft nicht reibungslos. Als ein Neurochirurg in einem Jagdrevier erschossen aufgefunden wird, kommt Superintendent Innocent (Rebecca Front) Hathaways Bitte nach mehr Personal nach. Kurzentschlossen holt sie Robbie Lewis (Kevin Whately) in den aktiven Dienst zurück. Hathaway und Lewis mit gleichem Dienstrang? Den beiden bleibt gar nichts anderes übrig, als ihre bewährte Teamarbeit zu nutzen.



