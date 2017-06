SPD-Kanzlerkandidat Schulz und Arbeitsministerin Nahles versuchen in der Rentenpolitik nicht weniger als die Quadratur des Kreises. Doch im Gegensatz zur Union tritt die SPD mit klaren Vorstellungen vor die Wähler.

In der Rentenpolitik versuchen Parteichef Martin Schulz und Arbeitsministerin Andrea Nahles derzeit so etwas wie die Quadratur des Kreises, in der Hoffnung auf diese Weise die SPD doch noch aus dem Umfragetief zu bringen, in das die Partei nach drei verlorenen Landtagswahlen gerutscht ist. Sie verspricht den Wählern das Rentenniveau bei den heute erreichten 48 Prozent zu stabilisieren.

Während beim Koalitionspartner Union offen mit einer weiteren Anhebung des Rentenalters über 67 Jahre hinaus geliebäugelt wird, um die Rente finanzierbar zu halten, wenn ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, schließt die SPD dies kategorisch aus. "Ein höheres Rentenalter ist vielleicht realistisch für uns Politiker. Für viele Menschen wie den Fliesenleger oder die Altenpflegerin ist es aber schlicht nicht zu schaffen, also völlig lebensfremd", so Nahles. Und das Ganze soll auch noch bezahlt werden können, ohne dass der Beitragssatz stärker steigt, als es heute schon im Gesetz steht. Dort sind als Haltelinie bis 2030 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...