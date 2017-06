Mumbai (ots/PRNewswire) -



The Ultimate Travelling Camp (TUTC) wurde bei den 24. World Travel Awards im Rahmen einer glanzvollen Feier in Schanghai (China) als 'Asia's Leading Luxury Camping Company' ausgezeichnet. TUTC, das bereits vielfach ausgezeichnet wurde, hat seinen Titel, der als die ultimative Anerkennung in der Reisebranche gilt, im zweiten Jahr in Folge verteidigt.



Rajnish Sabharwal, COO von TUTC, freute sich über die Würdigung: "Es ist ein großartiges Gefühl, von unseren Gästen und Branchenkollegen auf eine so prestigeträchtigen Plattform nicht nur einmal, sondern gleich zweimal anerkannt zu werden. Die Luxusreisebranche entwickelt sich rasend schnell weiter, und um mit diesem Tempo Schritt zu halten, arbeiten wir unermüdlich daran, Reisenden ein herausragendes Erlebnis anzubieten, das seinesgleichen sucht. Wir möchten uns bei allen unseren Kunden und Partnern bedanken, die uns auf dieser Reise unterstützt und ermutigt haben."



TUTCs superluxuriöse Nomadencamps in Thiksey und Diskit in Ladakh und Kohima in Nagaland waren Wegbereiter des "Glamping". Sie bieten Gästen nicht nur ein Abenteuer der besonderen Art vor einer atemberaubenden Landschaftskulisse, sondern auch ein intensives Erlebnis der Kultur, Feste, Speisen, Sportarten und indigenen Identität der Region. Die Chamba-Camps in Ladakh sind eng mit verschiedenen Aspekten der ladakhischen und buddhistischen Lebensart verknüpft. Gleichermaßen will das Camp in Kohima das Reichtum und die Eigentümlichkeit der 16 Eingeborenenstämme in Nagaland beleben, schützen und bewahren. Die saisonalen TUTC-Camps in Leh und im Nubra-Tal haben am 15. Mai 2017 den Betrieb aufgenommen und laufen bis Ende September, eine günstige Zeit für einen Besuch in Ladakh.



Die World Travel Awards gelten als die Oscars der Reisebranche und würdigen besondere Verdienste um den globalen Tourismus. Die Preisverleihungen gelten weithin als die ideale Networking-Plattform in der Reise- und Tourismusbranche, und dort trifft sich das Who is Who der Reisebranche.



