Die US-Renditen fallen, Gold steigt, der Schweizer Franken ebenfalls - Flucht-Anzeichen, die den Trump-Effekt immer weiter zurückhandeln? Und wann machen da die Aktienmärkte mit, Christoph Zwermann von Zwermann Financial? Christoph Zwermann von Zwermann Financial sagt im Gespräch mit Antje Erhard, dass der Trump-Effekt in vielen Assetklassen schon zurückgehandelt werde bzw sei. Franken oder Gold zum Beispiel. Habe Gold also Luft bis auf 1500 US-Dollar?! Aber was ist, wenn die US-Zinsen steigen??? Und was ist mit den Aktienmärkten? Alle Gaps geschlossen? Nein? Was heißt das dann? Korrektur voraus? Und wie schwach wird der Dollar (noch)? Ein Zeichen von Kapitalflucht aus den USA? Wenn ja, wohin mit der Liquidität? Antworten und Einschätzungen hier...