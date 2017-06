Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Am heutigen Tag, dem 7. Juni 2017, wird die offizielle Central and Eastern Europe Tourism Exchange Week in der chinesischen Küstenstadt Ningbo eröffnet. Diese Tourismuswoche wird von der Ningbo Tourism Administration ausgerichtet. Sie ist die dritte chinesische Investment- und Handelsmesse ihrer Art und eine Initiative der chinesischen Regierung, um die Zusammenarbeit und Entwicklung auf Mittel- und Osteuropa auszuweiten.



Zu dieser Tourismuswoche sind offizielle Vertreter aus der Tschechischen Republik, Polen, Kroatien, Lettland, Ungarn, Slowakei, Bulgarien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Benin und Rumänien eingeladen.



Ningbo ist eine schöne Küstenstadt am Ostchinesischen Meer. Sie verfügt über ein modernes Verkehrsnetz und ein ausgebautes IT-Netz und kann mehr als zweitausend Jahre chinesische Geschichte und Kultur vorweisen. Ningbo ist eine bedeutende Wirtschaftsstadt mit einem blühenden gesellschaftlichen Leben. Sie ist ein Abbild der jahrzehntelangen Entwicklung, dem Urban Management und des rasanten Wirtschaftswachstums im modernen China. Demnach lässt sich in Ningbo die Entwicklung Chinas sehr gut nachvollziehen. Für die Stadt bedeutet es sehr viel, dass die dritte Internationale Investment- und Handelsmesse Chinas diese Woche hier abgehalten wird.



Die Vertreter und ihre Länder haben sich bereit erklärt, in vollem Umfang und beiderseitigem Vorteil im Rahmen der "Neuen Seidenstraße" zusammenzuarbeiten.



Das Rahmenwerk wurde aufgestellt, um dieses Jahr für mehr chinesische Touristen im teilnehmenden Land zu sorgen. Allgemein gesehen soll über die "Neue Seidenstraße" eine neue Ära des chinesischen Tourismus und Wohlstands für alle teilnehmenden Länder eingeläutet werden.



OTS: Ningbo Tourism Administration newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126886.rss2



Pressekontakt: Qi Fang +86-180-5877-7198 1037744686@qq.com