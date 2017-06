Liebe Leser,

das kleine, gerade einmal 30 Mitarbeiter starke Unternehmen LED Engin Inc. befindet sich im kalifornischen Silicon Valley. Der LED-Lichtproduzent stellt außergewöhnlich helle sowie kompakte Lichtlösungen für eine große Bandbreite an Spezialmärkten her und kann einen Jahresumsatz von 30 Millionen US-Dollar vorweisen.

Osram schluckt LED Engin

Wie nun einer Pressemitteilung des Lichtgiganten Osram zu entnehmen ist, hat der Konzern kürzlich den eingangs erwähnten kalifornischen ... (Norman Stepuhn)

Den vollständigen Artikel lesen ...