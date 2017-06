Nasdaq-100 - Erste Schwächetendenzen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

so leicht lassen sich die Bullen im Nasdaq-100® Index nicht abschütteln! Der Index markierte am Dienstag sogar ein temporäres neues Allzeithoch. Dieses hatte aber nicht lange Bestand.

Inzwischen wurde die mehrtägige Aufwärtstrendlinie und damit auch der Gradmesser des laufenden Impulsabschnitts unterboten. Für ein weiteres Kaufsignal in Richtung 5.925 Punkte benötigen die Bullen nun zügig neue Hochs über 5.890 Punkten. Das Kurspotenzial wäre aber selbst dann voraussichtlich auf rund 5.925 Punkte begrenzt.

Markiert der Nasdaq-100® Index dagegen weitere Tiefs unter 5.848 Punkten, wäre eine Ausdehnung der Konsolidierung auf 5.813 Punkte die wahrscheinlichste Variante. Sollte es sogar unter 5.762 Punkte gehen, wäre der laufende Aufwärtsimpuls definitiv unterbrochen.

Ein Blick auf viele Einzelcharts wie Amazon, Apple oder auch Alphabet zeigt, dass diese Werte in den vergangenen Wochen extrem heißgelaufen sind und auch erste Umkehrsignale in den Charts ausbilden. Warnsignale sind also vorhanden. Was noch fehlt am Markt, sind weitere Abgaben, so dass wichtige Selltrigger aktiviert werden.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2017 - 07.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU749T 7,53 5.025 7,23 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU8P3K 11,74 4.550 4,39 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.06.2017; 16:38 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU80R4 7,15 6.675 7,25 30.06.2017 NASDAQ-100® Index HU8EX1 3,19 6.225 16,70 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.06.2017; 16:40 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Erste Schwächetendenzen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).