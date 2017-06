FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stagnierte bei 162,82 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,257 Prozent.

Spekulationen über eine Senkung der Inflationsprognose durch die Europäische Zentralbank hatten die Anleihen nur vorübergehend etwas gestützt. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg will die EZB an diesem Donnerstag ihre Inflationsprognosen für die Jahre 2017, 2018 sowie 2019 senken. In allen drei Jahren sollte demnach die jährliche Inflationsrate bei 1,5 Prozent liegen. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an.

Eine Senkung der Projektion spricht tendenziell für eine längere Fortsetzung der sehr expansiven Geldpolitik. Allerdings hatten viele Volkswirte mit einer Reduktion der Prognosen gerechnet. Der Bund-Future stieg nach der Meldung nur kurzzeitig über 163 Punkte. Er gab seine Gewinne am Nachmittag aber vollständig wieder ab./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0247 2017-06-07/17:59