Verehrte Leserinnen und Leser!

Nicht wenige dürften sich in den vergangenen Tagen verwundert die Augen gerieben haben. Die US-Regierung kommt weiterhin nicht in die Spur. Die Beziehungen der EU zur Türkei werden immer schlechter. Die Serie des IS-Terrors reißt nicht ab. Nordkorea rasselt mit dem Säbel. Als Reaktion darauf steigt der Goldpreis - aber auch die Aktien. Statt nervös zu reagieren, legten nahezu alle wichtigen Aktienmärkte wieder den Vorwärtsgang ein. Wie ist das möglich?

Aktien sind "echte Werte"

Natürlich kann eine Zuspitzung der Situation zu einer markanten Beeinträchtigung des Wachstums führen und die Aktien unter Druck setzen. Aber davon abgesehen, dass "kann" nicht "muss" heißt, sehen wir uns momentan in einer untypischen Situation, weil die Alternative in Form des Anleihemarkts ausfällt. Solange dort keine attraktiven Zinsen zu holen sind, blieben als Alternativen zum Aktienmarkt nur die Edelmetalle - die aber ein im Verhältnis zum Aktienmarkt enger Markt sind - und Dinge wie Gemälde, Edelsteine, Münzen etc. Doch all diese "Alternativen" haben den Nachteil, dass ihr Wert höchst relativ ist. Wenn es wirklich zu einer tiefen Rezession ...

