ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienhandel in der Schweiz war am Mittwoch von Vorsicht geprägt. Wie an anderen europäischen Börsen und an der Wall Street warteten die Teilnehmer auf die Ereignisse am "Super-Donnerstag": dann tagt die Europäische Zentralbank, die Briten wählen ihr Unterhaus und Ex-FBI-Chef James Comey wird vor einem Senatsausschuss über die Russland-Affäre Auskunft geben. Jedes der Ereignisse könnte die Märkte stark bewegen, vermuten Teilnehmer. Daher hielten sich die Anleger erst einmal zurück. Größerer Verkaufsdruck kam aber nicht auf. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 8.879 Punkte. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.877 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,76 (zuvor: 56,91) Millionen Aktien.

Gesucht waren Bankenwerte, nachdem die Branchenkrise um den spanischen Banco Popular erst einmal gelöst wurde: Das angeschlagene Institut wird vom Wettbewerber Santander übernommen, was europaweit für Erleichterung sorgte. UBS gewannen 0,7 Prozent, Credit Suisse 0,5 Prozent und Julius Bär 0,8 Prozent. Für Nestle ging es 0,7 Prozent nach unten. Die Aktie hatte zwei Abstufungen durch Analysten zu verkraften: sowohl Bryan Garnier als auch Berenberg haben nun keine Kaufempfehlung mehr. Bryan Garnier verweist auf den jüngsten Kursanstieg und die Unklarheit des Ausblicks. Givaudan gerieten nach einer Branchenstudie von Barclays unter Druck, die Aktie verlor 1,7 Prozent.

June 07, 2017 11:37 ET (15:37 GMT)

