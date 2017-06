Düsseldorf (ots) - Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, der CDA-Vorsitzende Karl-Josef Laumann, hat ein gesamtgesellschaftliches Rentenkonzept gefordert. "Es ist der verkehrte Weg, in einem Wahlprogramm alle wichtigen Stellschrauben für die Rente über mehr als zehn Jahre festzulegen", kritisierte Laumann im Gespräch mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) die SPD-Pläne. "Wir brauchen ein Rentenkonzept, das über Parteipolitik hinausreicht und an dem Arbeitgeber und Gewerkschaften beteiligt werden", betonte er. Denn sie müssten das Geld erwirtschaften. Wenn man die Rente reformiere, müsse das sitzen. "Die SPD-Pläne sind ein Schnellschuss."



