Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Verlusten abgeschlossen. Der Leitindex SMI erholte sich zwar bis am Nachmittag in kleinen Schritten vom schwachen Abschneiden des Vortages, wurde dann aber durch fallende Ölpreise am Nachmittag wieder ins Minus gedrückt. Der Auslöser dazu waren überraschend ...

