Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Verlusten abgeschlossen. Der Leitindex SMI erholte sich zwar bis am Nachmittag in kleinen Schritten vom schwachen Abschneiden des Vortages, wurde dann aber durch fallende Ölpreise am Nachmittag wieder ins Minus gedrückt. Der Auslöser dazu waren überraschend deutlich gestiegene Rohölbestände in den USA und die damit verbundene Sorge vor einer möglichen Konjunkturabkühlung. Zudem übten sich die Investoren im Vorfeld einer Reihe marktbewegender Ereignisse in Zurückhaltung.

Vor dem "Super-Donnerstag" sei Abwarten angesagt gewesen, meinte ein Händler. Mit den britischen Parlamentswahlen, der EZB-Sitzung und der Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey im US-Senat stehen gleich drei potenzielle Risikoereignisse auf der morgigen Agenda. Während EZB-Chef Mario Draghi keine Eile haben dürfte, die Geldpolitik zu straffen, könnten die Aussagen des ehemaligen FBI-Direktors für neue Unruhen um die Trump-Administration sorgen. Im Hintergrund schwelt derweil weiterhin die Krise um Katar.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Mittwoch um 0,35% tiefer auf 8'876,73 Punkte und gab damit nach der Marke von 9'000 Punkte nun auch jene von 8'900 Preis. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,17% auf 1'401,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...