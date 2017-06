NEW YORK (Dow Jones)--Die Konsolidierung an der Wall Street geht am Mittwoch in eine neue Runde. Die Anleger lassen sich mit Blick auf den "Super-Donnerstag" kaum aus der Deckung locken, heißt es im Handel. Teilnehmer erklären die seit Wochenbeginn zu beobachtende Vorsicht unter anderem mit den bevorstehenden Terminen am Donnerstag. Die wichtigsten globalen Aktienindizes haben sich im Juni bislang weniger als 1 Prozent bewegt, betonen Analysten die Zurückhaltung.

Denn neben den britischen Unterhauswahlen und der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt vor allem die Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen früheren FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss für steigende Nervosität. Dabei geht es um die "Russland-Affäre". Die Angelegenheit hat mit der jüngsten Krise im Nahen Osten zusätzliche Brisanz erhalten, denn laut Medien- und Geheimdienstberichten könnte Russland auch bei der Krise um Katar die Finger im Spiel gehabt haben.

Im Mittagsgeschäft (Ortszeit) gewinnt der Dow-Jones-Index 5 Punkte auf 21.141 Punkte, der S&P-500 steigt um 1 Punkt und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent. Damit holt der Markt aber praktisch nur die knappen Vortagesverluste auf. Händler sprechen angesichts der Sprengkraft möglicher Comey-Enthüllungen bereits von der "Ruhe vor dem Sturm". "Risikoreiche Vermögenswerte sind aktuell offenbar nicht ideal. Denn jedes der drei anstehenden Ereignisse könnte einen Ausverkauf am Aktienmarkt nach sich ziehen.

Dies erklärt das Verhalten am Aktienmarkt, der sich in der Defensive befindet", sagt Marktstratege Hussein Sayed von FXTM. Ebenfalls wenig Kaufargumente für US-Aktien liefert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Denn sie hat ihre Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr leicht angehoben, für die USA jedoch gesenkt.

Euro vor EZB-Sitzung volatil

Am Devisenmarkt wirft die EZB-Sitzung ihre Schatten bereits voraus, der Euro handelt äußerst volatil. Zunächst geriet er kräftig unter Druck, der US-Dollar wertete entsprechend auf. Laut einer Agenturmeldung wird die EZB ihre Inflationsprognosen über den gesamten Horizont senken. EZB-Präsident Mario Draghi werde die Projektionen auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag vorstellen. Im weiteren Verlauf erholte sich die Gemeinschaftswährung, um aktuell wieder nachzugeben. Der Euro notiert bei 1,1246 nach einem Tagestief von 1,1204 Dollar und einem Tageshoch bei 1,1283 Dollar.

Belastet vom festeren Dollar verliert Gold 0,2 Prozent an Wert, die Feinunze kostet aktuell 1.291 Dollar. Das Edelmetall war am Vortag mit der Krise im Nahen Osten um Katar auf Jahreshoch geklettert, als Anleger vermeintliche sichere Anlegerhäfen angesteuert hatten. Daneben waren unter anderem auch US-Staatsanleihen gesucht. Die kommen jedoch am Mittwoch minimal zurück, die Rendite zehnjähriger US-Titel klettert im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 2,16 Prozent. Am Vortag war die Rendite noch auf den tiefsten Stand seit November 2016 gesunken.

Am Ölmarkt setzen neue US-Lagerbestandsdaten den Preis massiv unter Druck. Die Rohöllagerbestände sind überraschend um rund 3,3 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,5 Millionen erwartet, und bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute war mit 4,6 Millionen Barrel eine kräftige Abnahme registriert worden. Dazu nahmen noch die Benzinbestände um 3,32 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,2 Millionen Barrel erwartet. US-Leichtöl der Sorte WTI sackt um 4,3 Prozent ab auf 46,12 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 3,5 Prozent auf 48,38 Dollar. Zudem geht weiterhin die Sorge um, dass die Spannungen der Opec-Mitglieder Katar und Saudi-Arabien eine gemeinsame Linie innerhalb des Erdölkartells erheblich erschweren dürfte.

AMD bauen Vortagegsgewinne aus

Navistar International verlieren 0,5 Prozent, nachdem sich vorbörslich sehr viel kräftigere Abgaben angedeutet hatten. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen verbuchte einen höher als befürchtet ausgefallenen Verlust im zweiten Quartal. Die Tesla-Aktie legt um 1,6 Prozent zu. Das für den Massenmarkt konzipierte Model 3 ist noch nicht auf dem Markt, da denkt Tesla-Chef Elon Musk schon über ein neues Werk für die künftige SUV-Variante Model Y nach. Musk hofft, dieses Modell 2019 auf den Markt bringen zu können. Womöglich werde die Nachfrage nach dem Model Y sogar die des Models 3 übersteigen, glaubt er.

Mit Abgaben von 4 Prozent reagiert die Aktie von United Natural Foods auf die Bekanntgabe von Quartalszahlen. Zwar legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent zu, blieb damit allerdings unter der Analystenschätzung. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wurde die Schätzung des Marktes leicht übertroffen. United Continental geben um 0,5 Prozent nach. Der Sitzladefaktor der Fluggesellschaft ging im Mai bei steigenden Kapazitäten zurück.

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) rückt um weitere 6,6 Prozent vor, nachdem sie bereits am Vortag um knapp 7 Prozent nach oben gesprungen waren. Hier stützen weiter Berichte, dass es bei den Grafikpozessoren des Halbleiter-Konzerns zu einem Engpass gekommen sei. Zudem hatte Apple auf ihrer Entwicklerkonferenz mitgeteilt, die GPU-Technologie von AMD für den neuen iMacPro einsetzen zu wollen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.141,05 0,02 4,82 6,98 S&P-500 2.429,85 0,02 0,52 8,53 Nasdaq-Comp. 6.291,62 0,26 16,57 16,88 Nasdaq-100 5.869,34 0,21 12,57 20,68 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 1,6 1,30 11,2 5 Jahre 1,73 1,8 1,72 -19,1 7 Jahre 1,98 2,0 1,96 -26,9 10 Jahre 2,16 1,6 2,15 -28,3 30 Jahre 2,83 1,4 2,81 -24,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:50 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,1248 -0,24% 1,1275 1,1268 +7,0% EUR/JPY 123,11 -0,15% 123,30 123,10 +0,1% EUR/CHF 1,0858 +0,01% 1,0857 1,0853 +1,4% EUR/GBP 0,8683 -0,59% 0,8735 1,1438 +1,9% USD/JPY 109,45 +0,09% 109,36 109,24 -6,4% GBP/USD 1,2954 +0,35% 1,2909 1,2887 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,12 48,19 -4,3% -2,07 -18,8% Brent/ICE 48,38 50,12 -3,5% -1,74 -17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,01 1.294,00 -0,2% -2,99 +12,1% Silber (Spot) 17,65 17,71 -0,3% -0,06 +10,9% Platin (Spot) 948,30 961,00 -1,3% -12,70 +5,0% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,1% -0,00 +1,1% ===

