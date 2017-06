Die neue EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 soll Finanz-Start-ups stärken. Jetzt ringen Fintechs und Banken um die richtige Auslegung - und die Frage, wie sie auf Kundendaten zugreifen dürfen.

Die neue EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 soll den Wettbewerb auf dem Bankenmarkt erhöhen und dafür Finanz-Start-ups stärken. Anfang 2018 tritt sie in Deutschland in Kraft. Doch es wird immer deutlicher: Der Teufel steckt im Detail. Die genaue Auslegung der Richtlinie, die technischen Standards, sind noch unklar und sorgen für Streit zwischen Banken und Finanz-Start-ups, den so genannten Fintechs.

Jetzt hat die EU-Kommission mit ihrem jüngsten Vorschlag Fintechs Rückenwind verschafft. Doch beigelegt ist die Auseinandersetzung noch nicht. Die europäische Bankenaufsicht Eba, EU-Ministerrat und EU-Parlament beschäftigen sich auch noch mit der für die Finanzbranche so wichtigen Richtlinie.

Ein Knackpunkt: Wie dürfen Fintechs künftig auf Kontendaten von Bankkunden zugreifen, um ihre Dienstleistungen im Auftrag dieser Kunden auszuführen? Nur noch über durch die Banken definierte Schnittstellen oder wie bislang über das Onlinebanking direkt?

Die PSD2 sieht vor, dass Banken eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, über die Fintechs - aber auch andere Geldhäuser - Kontoinformationen auslesen können. Das Ziel der EU: Vor allem beim Onlineeinkauf soll das Bezahlen für die Kunden sicherer, bequemer und günstiger werden. Außerdem sollen auch Nicht-Banken wie eben Fintechs stärker mitmischen dürfen, wenn sie als sogenannte Zahlungsauslösedienstleister innovative Bezahlmethoden anbieten oder als Kontoinformationsdienstleister Zahlungsdaten der Verbraucher aufbereiten - etwa zur Finanzplanung oder zum Versicherungswechsel. Damit sie an die nötigen Daten kommen, müssen die Geldhäuser nun Schnittstellen einrichten und für die Drittanbieter öffnen. Die Kunden können so Überweisungen und andere Bankdienstleistungen nicht mehr nur über ihre Bank abwickeln, sondern auch über deren Konkurrenz. Kurzum: Der Zahlungsverkehr soll schneller und billiger werden.

Eigentlich gelten diese verpflichtenden Schnittstellen als Königsweg und als wesentliche Neuerung durch die Richtlinie. Trotzdem sind sie nun umstritten. Während einige Fintechs fürchten, die Schnittstellen der Banken könnten womöglich ihren Ansprüchen nicht genügen und ihr Geschäftsmodell angreifen, beharren die Banken darauf, dass künftig nur noch Daten für diese Schnittstellen und nicht mehr direkt übers Onlinebanking ...

