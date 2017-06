SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die SaarLB bekommt zum Jahresende einen neuen Vorstandschef. Die Hauptversammlung der Landesbank bestellte in ihrer Sitzung am Mittwoch Thomas Bretzger für den Posten. Der 56 Jahre alte Manager bekleidete verschiedenen Führungspositionen in der Industrie und Kreditwirtschaft und ist derzeit Risikovorstand bei der Oldenburgischen Landesbank, wie es in der Mitteilung des Unternehmens hieß. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Werner Severin (66), wird zum Jahresende nach 33 Vorstandsjahren in den Ruhestand treten.

Die SaarLB hatte zuletzt nach eigenen Angaben eine Bilanzsumme von rund 13,3 Milliarden Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./ko/DP/she

