Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.548,84 -0,15% +7,85% Stoxx50 3.201,50 -0,31% +6,34% DAX 12.672,49 -0,14% +10,38% FTSE 7.478,62 -0,62% +4,70% CAC 5.265,53 -0,07% +8,29% DJIA 21.149,46 +0,06% +7,02% S&P-500 2.430,20 +0,04% +8,55% Nasdaq-Comp. 6.287,72 +0,20% +16,80% Nasdaq-100 5.864,86 +0,14% +20,59% Nikkei-225 19.984,62 +0,02% +4,55% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,69% -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,04 48,19 -4,5% -2,15 -18,9% Brent/ICE 48,37 50,12 -3,5% -1,75 -17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,42 1.294,00 -0,3% -3,59 +12,1% Silber (Spot) 17,63 17,71 -0,5% -0,08 +10,7% Platin (Spot) 946,60 961,00 -1,5% -14,40 +4,8% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,0% +0,00 +1,2%

FINANZMARKT USA

Die Konsolidierung an der Wall Street geht in eine neue Runde. Die Anleger lassen sich mit Blick auf den "Super-Donnerstag" kaum aus der Deckung locken. Teilnehmer erklären die seit Wochenbeginn zu beobachtende Vorsicht unter anderem mit den bevorstehenden Terminen am Donnerstag. Denn neben den britischen Unterhauswahlen und der EZB-Sitzung sorgt vor allem die Anhörung des von US-Präsident Trump entlassenen früheren FBI-Direktors Comey für steigende Nervosität. Dabei geht es um die "Russland-Affäre". Die Angelegenheit hat mit der jüngsten Krise im Nahen Osten zusätzliche Brisanz erhalten, denn laut Medien- und Geheimdienstberichten könnte Russland auch bei der Krise um Katar die Finger im Spiel gehabt haben. Händler sprechen angesichts der Sprengkraft möglicher Comey-Enthüllungen bereits von der "Ruhe vor dem Sturm". Am Devisenmarkt wirft die EZB-Sitzung ihre Schatten bereits voraus, der Euro handelt äußerst volatil. Laut einer Agenturmeldung wird die EZB ihre Inflationsprognosen senken, was den Euro tendenziell belastet. Am Ölmarkt setzen neue US-Lagerbestandsdaten den Preis massiv unter Druck. Navistar verlieren 0,5 Prozent. Das Unternehmen verbuchte einen höher als befürchtet ausgefallenen Verlust. Tesla legen um 1,6 Prozent zu. Chef Elon Musk denkt über ein neues Werk für die künftige SUV-Variante Model Y nach. United Continental geben 0,5 Prozent nach. Der Sitzladefaktor ging im Mai bei steigenden Kapazitäten zurück. AMD rückt um weitere 6,6 Prozent vor. Hier stützen weiter Berichte, dass es bei den Grafikpozessoren zu einem Engpass gekommen sei.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Nachrichten trieben den Bankensektor und deutsche Versorgerwerte, Öltitel standen dagegen unter Druck. Insgesamt regierte die Vorsicht vor dem "Super-Donnerstag". Händler sorgten sich wegen des schmelzenden Vorsprungs der britischen Konservativen um Premierministerin May. Sollte es entgegen der Erwartungen zu einem Labour-Sieg kommen, könnte es zu "extrem negativen" Reaktionen an den Märkten kommen, fürchtete ein Marktstratege. Der Bankenindex legte um 0,9 Prozent zu. Hier feierte man den Kauf der Krisenbank Banco Popular durch Santander. Damit sei ein möglicher Dominostein entfernt worden, der systemische Probleme hätte bereiten können, hieß es. Entsprechend lagen vor allem Bankentitel aus Südeuropa vorn. Selbst Santander fielen nur 0,9 Prozent, obwohl zur Übernahme eine Kapitalerhöhung von 7 Milliarden Euro nötig ist. Der Öl- und Gassektor büßte 0,7 Prozent mit dem Absturz des Ölpreise ein. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Brennelementesteuer für verfassungswidrig erklärt. Die Erwartung einer Rückzahlung trieb RWE um 5,5 Prozent und Eon um 5,2 Prozent nach oben. Covestro fielen um 4,6 Prozent, nachdem Bayer ihre Beteiligung weiter zurückgefahren hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:50 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,1241 -0,30% 1,1275 1,1268 +6,9% EUR/JPY 123,11 -0,15% 123,30 123,10 +0,1% EUR/CHF 1,0857 -0,01% 1,0857 1,0853 +1,4% EUR/GBP 0,8707 -0,32% 0,8735 1,1438 +2,2% USD/JPY 109,52 +0,15% 109,36 109,24 -6,3% GBP/USD 1,2911 +0,02% 1,2909 1,2887 +4,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben sich kaum von der Stelle bewegt. Die Ausnahme bildete Schanghai, wo es deutlicher nach oben ging und sich damit die positive Vortagestendenz fortsetzte. In Sydney sorgten die mit Spannung erwarteten Daten zum Wachstum lediglich beim "Aussie" für etwas Bewegung, der zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit vier Wochen kletterte. Das australische Wachstum lag knapp über der Prognose. Übergeordnet sorgten die anstehende EZB-Sitzung, die Wahl in Großbritannien sowie die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs Comey am Donnerstag weiter für Zurückhaltung. Der Schanghai-Composite verbuchte derweil den größten Tagesgewinn seit zwei Wochen. Teilnehmer verwiesen auf Spekulationen, wonach die Bankenaufsicht den Instituten mehr Zeit geben könne, um ihre eigene Risikoeinschätzung anzufertigen. Folglich gehörten die Bankenwerte in Schanghai zu den größten Gewinnern und schoben den Gesamtmarkt nach oben. In Sydney schoss die Vocus-Aktie um 21,7 Prozent nach oben. KKR will den Telekom-Konzern kaufen. In Hongkong standen AAC Technologies im Fokus, die nach einer dreiwöchigen Aussetzung erstmals wieder gehandelt wurden und um 12,7 Prozent zulegten. Im Mai hatte das "Analysehaus" Gotham City dem Unternehmen dubiose Abrechnungspraktiken vorgeworfen. Great Wall Motors büßten dagegen 2,2 Prozent ein. Das Unternehmen gab für Mai einen Absatzrückgang um 3,8 Prozent bekannt. Der australische Dollar kletterte nach den Wachstumsdaten für das erste Quartal im Verlauf auf den höchsten Stand seit rund einem Monat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Stada-Käufer senken Annahmeschwelle und verlängern Offerte

Angesichts der schleppenden Annahme der Offerte für den Arzneimittelhersteller Stada haben die beiden Bieter die Mindestannahmeschwelle gesenkt. Nun müssen mindestens 67,5 Prozent des Kapitals das Angebot annehmen, teilten die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven mit. Bisher lag die Schwelle bei mindestens 75 Prozent. Die Laufzeit der Offerte verlängert sich um zwei Wochen bis 22 Juni.

Porsche kauft Softwareanbieter PTV Planung Transport Verkehr

Volkswagen-Großaktionär Porsche übernimmt einen Anbieter von Software für Transportlogistik sowie für Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement. Für mehr als 300 Millionen Euro werden rund 97 Prozent der Aktien an der PTV Planung Transport Verkehr AG aus Karlsruhe gekauft, wie die die Porsche Automobil Holding SE mitteilte.

Fintech Naga Group will im Juli an die Börse

Das Fintech-Unternehmen Naga Group plant den Börsengang im Juli. Der Anbieter von Trading-Technologien im Finanzsektor will dabei bis zu 2,6 Millionen Euro einsammeln und das Geld in das weitere Wachstum investieren. Das Hamburger Unternehmen, an dem auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt ist, plant den Börsengang für den 10. Juli im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Naga Group AG will bis 1 Million neue Aktien zu je 2,60 Euro ausgeben.

Nanogate erhält Aufträge im zweistelligen Millionenbereich

Die auf Oberflächenbeschichtungen spezialisierte Nanogate AG hat ihre Marktposition in den USA deutlich ausgeweitet und Millionenaufträge hereingeholt. Die Order für die neue Mehrheitsbeteiligung Nanogate Jay Systems setzt sich aus mehreren Einzelaufträgen zusammen, wie das Unternehmen mitteilte. Das kumulierte Auftragsvolumen liegt im zweistelligen Millionenbereich und überstreckt sich über mehrere Jahre.

Cebu Pacific bestellt sieben weitere A321

Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific hat bei Airbus sieben A321ceo bestellt, um mit dem anhaltenden Wachstum in ihrem Inlands- und Regionalnetz Schritt zu halten. Damit stockt die Airline einen bestehenden Auftrag über 32 A321neo auf. Die neuen Flugzeuge sollen die Flotte der Billigfluglinie ab 2018 verstärken. Cebu Pacific bedient Inlands-, Regional- und Langstrecken, und fliegt über 60 Ziele in Asien, Australien, Nahost und den USA an.

VW-Beteiligung Navistar auch im 2. Quartal mit Verlust

Der US-Lkw-Hersteller Navistar hat auch im zweiten Quartal einen Millionenverlust eingefahren. Eine hohe Sonderbelastung und ein weiter schwieriger Markt machten der Beteiligung von Volkswagen zu schaffen. Im zweiten Halbjahr erwartet das Unternehmen aber weiterhin die Trendwende. In den drei Monaten verzeichnete Navistar einen Nettoverlust von 80 Millionen US-Dollar oder 0,86 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen kleinen Gewinn von 4 Millionen Euro erzielt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.