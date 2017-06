Die EU-Staaten arbeiten zusammen - beim Verkehr, in der Landwirtschaft oder dem Handel. Bei der Verteidigung hingegen kocht jeder weitgehend sein eigenes Süppchen. Die EU-Kommission will das ändern - und winkt mit Geld.

Die EU-Kommission will die Mitgliedsstaaten zu einer stärkeren Zusammenarbeit bei der Verteidigung bewegen - und dafür bis 2020 insgesamt 590 Millionen Euro locker machen. Ab 2021 sollen jedes Jahr 5,5 Milliarden Euro fließen, wie die Brüsseler EU-Kommission am Mittwoch vorschlug. "In ganz Europa machen sich die Menschen Sorgen über ihre Sicherheit und die ihrer Kinder. Wir müssen in diesem Bereich mehr tun und besser werden", erklärte der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen.

Mangelnde Koordinierung der Staaten bei der Verteidigung gilt schon länger als Kostentreiber. In Europa seien 178 verschiedene Waffensysteme in Gebrauch, in den USA nur 30, rechnet die EU-Kommission vor. Durch die bessere Rüstungszusammenarbeit könnten die Mitgliedsstaaten ...

