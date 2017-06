Novartis macht Patienten mit Blutkrebs Hoffnung: In einem klinischen Test des Pharmakonzerns sprachen fast die Hälfte der Patienten auf die Behandlung an. Die Immuntherapie wird zurzeit auf ihre Marktfreigabe geprüft.

Eine experimentelle Immuntherapie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis verspricht Hoffnung für Patienten mit einer aggressiven Form von Blutkrebs. In einem klinischen Test sprachen 45 Prozent der Patienten auf die Behandlung mit dem Wirkstoff CTL019 an, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Mittwoch mitteilte. Bei 37 Prozent waren nach der dreimonatigen Therapie keine Krankheitssymptome mehr festzustellen. An der klinischen Studie der Phase II nahmen insgesamt 51 Erwachsene mit diffusem großzelligen B-Zell-Lymphom teil.

Bei CTL019 handelt es sich um eine sogenannte ...

