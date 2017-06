Der Wegbereiter neuer Mobilitätslösungen und der Volkswagen Konzern geben einen neuen Carsharing-Service mit Skoda-Fahrzeugen an günstig gelegenen Stationen in ganz Warschau bekannt



Novi, Michigan und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Ridecell, Inc (http://www.ridecell.com/)., der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Carsharing und Fahrgemeinschaften, meldet von der TU-Automotive Detroit, dass seine Mobilitätsplattform ein neues Carsharing-Programm von SKODA Polen (Teil der Volkswagen Group Polska - VGP) betreiben wird. Skoda Auto Mlada Boleslav (Teil der VW AG) in der Tschechischen Republik wird das Programm unter dem Markennamen Omni führen. Pol-Mot Auto, ein Skoda-Händler in Polen, wird den Service vor Ort übernehmen.



"Vor dem Hintergrund, dass Carsharing als bequemes und erschwingliches Transportmittel weiterhin an Dynamik gewinnt, will die Volkswagen Group Polska dieser Nachfrage mit einem innovativen Mobilitäts-Serviceangebot begegnen", sagte Piotr Maj, SKODA Digitalization Manager der Volkswagen Group Polska. "Wir konnten dank der Nutzung der neuen Mobilitätsplattform von Ridecell im Rahmen des Omni-Programms schnell mit einem neuen Skoda-basierten Carsharing-Service an den Markt gehen."



Der Omni-Service ermöglicht es Verbrauchern, Skoda-Fahrzeuge an den Parkstationen im gesamten Stadtgebiet von Warschau entgegenzunehmen und abzustellen. Darüber hinaus können sich Verbraucher problemlos über einen einfachen App-basierten Registrierungsprozess, der nur wenige Minuten dauert, beim Omni-Service anmelden. Über die Omni App haben sie dann sofort Zugriff auf alle verfügbaren Fahrzeuge und den Service. Ridecell entwickelte die App im Rahmen der Omni-Marke und betreibt die Backend-Prozesse des Dienstes.



"Wir glauben, dass der Omni-Service einen beispiellosen Komfort für Fahrer bietet, die eine kurzfristige PKW-Nutzung suchen und lange Wartezeiten an unbequemen Autovermietungen vermeiden wollen", sagte Piotr Boguszewski von Pol-Mot Auto. "Wir freuen uns, unsere Stärken als Autohaus bei diesem neuen Mobilitätsangebot einsetzen zu können, einschließlich unserer umfangreichen Kompetenz in den Bereichen Fuhrparkverwaltung und Fahrzeugwartung."



Der Omni-Service nutzt die Ridecell-Plattform, zu der End-to-End-Automatisierung, sofortige Fahrer-Überprüfung, Zahlungsabwicklung, Nachfrage- /Angebotsausgleich und benutzerdefinierte Analytik zählen. Die Omni-Marken-App und alle operativen Features sind vollständig auf Polnisch lokalisiert.



"Ridecell freut sich außerordentlich, die Volkswagen Group Polska bei der Gestaltung und schnellen Markteinführung dieses neuen Angebots unterstützen zu können. Wir glauben, dass das Omni-Programm einen intelligenten Übergang von einem traditionellen Händlergeschäft zu einem skalierbaren Service-Modell darstellt", sagte Aarjav Trivedi, Gründer und CEO von Ridecell. "Mit der Ridecell-Plattform können Autohersteller ihre etablierten Händlernetzwerke nutzen, um Angebote zu erweitern, effizient zu arbeiten, Umsatz zu steigern und ihren Wert für die Verbraucher von heute zu erhöhen. Diese Einführung in Polen ist ein perfekter Indikator für das, was von der intelligenten Automobilindustrie in Zukunft zu erwarten ist."



RideCell mit Sitz in San Francisco hat sich dazu verschrieben, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen von A nach B kommen. Die intelligente Softwareplattform des Unternehmens bietet neue Mobilitätsdienste wie Carsharing, Fahrgemeinschaften und andere innovative Transportangebote wie beispielsweise autonome Fuhrparks. End-to-End-Integration und Automatisierung erhöhen die Markteinführungszeit, wodurch Ridecell-Kunden Mobilitätsdienste rasch lancieren, effizient betreiben und den Umsatz durch mehr Wachstum erhöhen können. Das 2009 gegründete Ridecell hat bereits über 20 Millionen Fahrten verarbeitet und verfügt über ein Team von mehr als 70 Fachleuten in den USA, Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen unterstützt momentan mehr als 20 Mobilitätsangebote, darunter neue Mobilitätslösungen für AAA Nordkalifornien, Nevada & Utah, BMW, SKODA Polen (Teil der Volkswagen Group Polska - VGP), UC Berkeley, UCSF, 3M und SouthWest Transit.



