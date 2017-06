Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel: "Große Ziele" durch Atom-Rückzahlungen nicht in Gefahr

Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts anstehenden Milliardenrückzahlen an die Energiekonzerne bedrohen nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht die Schwarze Null im Haushalt. Sie gehe davon aus, "dass unsere großen Ziele dadurch nicht in Gefahr geraten", sagte Merkel. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die Einziehung der Brennelementesteuer durch den Bund für rechtswidrig erklärt.

Schäuble will trotz Atom-Rückzahlungen die schwarze Null halten

Die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Atomkonzerne will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ohne neue Schulden stemmen. "Wir werden das aus dem laufenden Haushalt stemmen", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Neue Schulden und ein Nachtragshaushalt seien dafür nicht notwendig. "Die schwarze Null steht", legte er nach.

Regierung will Atomkonzerne nicht auf Umwegen zur Kasse bitten

Die Bundesregierung will die Atomkonzerne nach dem Brennelemente-Urteil nicht zusätzlich belasten. Aus der Opposition war nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vereinzelt die Forderung laut geworden, über die noch nicht unterzeichneten Verträge über den öffentlich-rechtlichen Atomfonds einen Teil der Steuerrückzahlungen wiederzuholen. "Die Frage der Brennelementesteuer hat keine Auswirkungen auf den Versorgungsfonds", erklärte hingegen ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Das Gesetz über den Atomfonds zur Lagerung des strahlenden Atommülls sei vom Bundestag mit breiter Mehrheit beschlossen.

Arbeitgeber gegen SPD-Rentenkonzept - Gewerkschaften dafür

Während die Gewerkschaften Zustimmung zu den SPD-Rentenplänen signalisieren, stellt sich die Wirtschaft dagegen. "Der Rentenplan der SPD ist kein neuer Generationenvertrag, sondern eine schlechte Nachricht für alle jungen Menschen", klagte der Chef des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter. Das SPD-Konzept nannte er kurzsichtig, da die Finanzierung ab 2030 völlig unklar sei.

Merkel: Wahl in Großbritannien beeinflusst Brexit nicht

Kanzlerin Angela Merkel erwartet durch die anstehenden Wahlen in Großbritannien keine Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen. Sie gehe davon aus, dass auch nach der Wahl gelte, was Premierministerin Theresa May als Begründung zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gesagt habe, erklärte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin. Die Brexit-Entscheidung sei getroffen. Sie erwarte die zügige Aufnahme konkreter Austrittsverhandlungen nach der Wahl, machte Merkel deutlich.

Merkel ruft zu Investitionen in Bulgarien auf

Kanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Wirtschaft zu Investitionen in Bulgarien aufgerufen. "Wir ermutigen alle deutschen Unternehmen, sich in Bulgarien zu engagieren, weil wir glauben, dass dies eine gute Investition in die Zukunft ist und dass die Vorteile des europäischen Binnenmarktes gut ausgenutzt werden können", sagte Merkel am Mittwoch beim Besuch des bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borissov in Berlin.

US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind überraschend gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) stiegen die Lagerbestände in der Woche zum 2. Juni um knapp 3,3 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,5 Millionen erwartet. In der Vorwoche waren die Lagerbestände um 6,4 Millionen Barrel gefallen.

US-Geheimdienstchefs bestreiten unzulässigen Druck durch Trump

Zwei US-Geheimdienstdirektoren haben in öffentlichen Aussagen bestritten, von Präsident Donald Trump wegen der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Druck gesetzt worden zu sein. Auf Fragen während einer Senatsanhörung zu möglichen Interventionen Trumps antworteten am Mittwoch der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats und der Chef des Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, es sei kein unangemessener Druck auf sie ausgeübt worden.

Trump will Christopher Wray zum neuen FBI-Chef ernennen

US-Präsident Donald Trump will den Anwalt und früheren hochrangigen Mitarbeiter des Justizministeriums, Christopher Wray, zum neuen FBI-Chef ernennen. Das kündigte Trump über den Kurzbotschaftendienst Twitter an. Der Präsident hatte den vorherigen Direktor der Bundespolizei, James Comey, Anfang Mai im Zusammenhang mit der Affäre um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams gefeuert.

Corbyns Schatten-Innenministerin wirft kurz vor Wahl in Großbritannien hin

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat kurz vor Wahlkampfende in Großbritannien eine Schlüsselposition seines Schattenkabinetts neu besetzt. Schatten-Innenministerin Diane Abbott warf am Mittwoch, einen Tag vor dem Ende der Kampagne, das Handtuch. Corbyn begründete den Rückzug der Politikerin jamaikanischer Abstammung mit gesundheitlichen Problemen. Abbott hatte jedoch zuletzt ein schwaches Bild abgegeben und war von den Konservativen unter Premierministerin Theresa May scharf angegriffen worden. Neue Schatten-Innenministerin ist Lyn Brown.

Anhörung vor brasilianischem Gericht könnte Staatschef Temer gefährlich werden

In Brasilien laufen derzeit Anhörungen, die den angeschlagenen Präsidenten Michel Temer das Amt kosten könnten. Vor dem obersten Wahltribunal (TSE) fand am Dienstag (Ortszeit) die erste von vier geplanten Verhandlungsrunden statt. Dabei geht es um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Wiederwahl der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff und ihres damaligen Stellvertreters Temer im Jahr 2014.

Flugzeugtrümmer von vermisster Militärmaschine vor Myanmar gefunden

Eine vermisste Militärmaschine Myanmars mit mehr als hundert Menschen an Bord ist offenbar abgestürzt. Ein Behördenvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Teile der Maschine rund 218 Kilometer vor der Hafenstadt Dawei im Meer gefunden worden seien. Das Flugzeug war von der südlichen Stadt Myeik in Richtung Rangun gestartet, als über dem Meer plötzlich der Kontakt zu ihr abbrach. An Bord der Maschine waren nach Militärangaben 14 Besatzungsmitglieder und 106 Passagiere.

