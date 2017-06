MENLO PARK/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Der renommierte Venture Capital Geber Sequoia Capital nahm über vier Fonds insgesamt vier Mrd. US-Dollar für Investments in vielversprechende Unternehmen auf. Sequoia Capital hat sich durch frühe Investments in Unternehmen wie zum Beispiel Airbnb, Cisco Systems Inc.,...

Den vollständigen Artikel lesen ...