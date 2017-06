Unsere Erwartungen auf den Edelmetallpreis waren überaus positiv. Dennoch kommt der jüngste Anstieg etwas überraschend, zumal die Flucht in Richtung Sicherheit in Zeiten steigender Aktienkurse etwas recht Unübliches ist. Der Weg nach oben ist frei und wir könnten in der aktuellen Handelswoche durchaus das Hoch vom April bei rund 1.295 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...