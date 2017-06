In der Autonomen Region Kurdistan im Irak soll am 25. September ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden. Das teilte der Präsident der Region, Massud Barzani, am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer kurdischer Parteien mit.

Die Abstimmung soll sowohl in der Region Kurdistan als auch in umstrittenen Gebieten stattfinden. Die Zentralregierung in Bagdad lehnt ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region ab. Auch Teheran und Ankara hatten sich in der Vergangenheit gegen einen unabhängigen kurdischen Staat ausgesprochen.