CINCINNATI (dpa-AFX) - Auf einem neuen Tiefpunkt seiner Beliebtheitswerte hat US-Präsident Donald Trump für eine Erneuerung der Infrastruktur geworben. In Cincinnati sagte Trump am Mittwoch, es gehe um einen Wiederaufbau Amerikas. Flüsse, Landebahnen, Straßen und Bahnstrecken seien in schlechtem Zustand.

Die USA müssten die beste Infrastruktur der Welt haben, alles andere sei inakzeptabel. Dafür sei ein Investitionsvolumen von einer Billion US-Dollar nötig, sagte Trump. Wo das Geld herkommen soll, sagte er nicht.

Trump sprach im Bundesstaat Ohio, dessen Sieg bei der Wahl 2016 sehr wichtig für ihn war. Er wurde begeistert empfangen. Der Stil seiner Rede erinnerte in weiten Teilen an Aussagen aus dem Wahlkampf, Trump nahm wiederholt unter lautem Jubel auch Bezug auf sein nationalistisches Credo.

In einer Umfrage der Universität Quinnnipiac sanken Trumps Beliebtheitswerte auf ein neues Tief von nur 34 Prozent. 62 Prozent zeigten sich mit seinem Rückzug aus dem Klimaabkommen von Paris unzufrieden./ki/DP/he

