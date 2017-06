Die Zahl der Todesopfer nach dem Terroranschlag in London ist laut Polizei auf acht gestiegen. Es steht inzwischen fest, dass auch eine junge Australierin unter den Toten ist.

Nach dem Londoner Terroranschlag ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Das gab die Polizei am Mittwoch in der britischen Hauptstadt bekannt. Bei Attacken auf der London Bridge und am Borough Market hatten drei Terroristen am Samstagabend außerdem Dutzende Menschen verletzt. Die Angreifer wurden später von der Polizei erschossen.

Nach Polizeiangaben steht inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...