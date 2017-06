Halle (ots) - Zwar liegen die Vorstellungen für eine längere Auszahlung des Arbeitslosengeldes I seit geraumer Zeit auf dem Tisch; es soll bekanntlich an die Bereitschaft zur Qualifizierung gebunden werden. Vorige Woche folgte ein Papier zur inneren Sicherheit und am Mittwoch eines zur Rente. Auch wenn das sozialdemokratische Steuerkonzept unverändert aussteht: Gleiches gilt für das Wahlprogramm der Union - das gesamte Wahlprogramm, an dem im kleinen Kreis gearbeitet wird. Die SPD wird so gesehen mit einer ganz anderen Elle gemessen als CDU und CSU. Gerecht ist das nicht.



