Halle (ots) - Unterm Strich müssen die Unternehmen zwar gut 24 Milliarden Euro in einen Fonds für die Atommüllendlager einzahlen, was die Kosten ohnehin bei weitem nicht deckt. Obendrein muss der Staat den Konzernen nun aber auch noch weit mehr als sechs Milliarden Euro aus der Kernbrennstoffsteuer zurückerstatten. Eon und RWE sagen Danke, das Geld können sie gut gebrauchen, um aus ihren selbstverschuldeten Schräglagen zu kommen. Die Lehre aus dem Desaster: Bei den in der nächsten Legislaturperiode dringend notwendigen Verhandlungen über den Kohleausstieg darf es keine faulen Kompromisse mehr geben. Die Kohlekraftwerke dürfen nicht noch teurer werden.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de