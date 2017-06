Hongkong (ots/PRNewswire) -



Der internationale Handel entwickelt sich in rasendem Tempo weiter, und Kunden bevorzugen die bequemsten Bezahlmethoden. Eine davon, das sogenannte Cyberwallet oder E-Wallet, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Woran liegt das, und weshalb eignen sich E-Wallets als Bezahlmethode der Zukunft?



Einer der Hauptvorteile von E-Wallets für Geschäfts- und Privatkunden ist der beispiellose Komfort. Egal, ob man online bezahlt oder das Smartphone als Bezahlmethode im traditionellen stationären Handel verwendet, bequemer Zugang zu einem Online-Wallet löst eine Reihe potenzieller Probleme oder Komplikationen.



Zunächst befreit es potenzielle Kunden von der wiederholten Preisgabe der Kreditkartendaten oder Überlassung beim Laden zur zukünftigen Referenz. E-Wallets geben dem Kunden ein Gefühl der Sicherheit und sparen Zeit bei jeder Transaktion. Im stationären Handel muss man einfach mit dem Handy das Terminal berühren und die Anwendungsversion des vom Kunden gewählten Cyberwallets verwenden.



Diese Bezahlmethode kann außerdem vorteilhaft sein, wenn man in einer Fremdwährung bezahlen will. Cyberwallets sind extrem komfortabel auf Reisen. Ein solches Beispiel ist das G2A Wallet, das Beträge in gleichwertige Münzen konvertiert und beim Devisenumtausch einen für den Benutzer vorteilhaften Wechselkurs ansetzt.



Ein weiterer Aspekt, der die wachsende Fangemeinde erklärt, sind einfache und schnelle Online-Überweisungen, insbesondere zwischen Benutzern des gleichen Anbieters. Solche Überweisungen werden im Nu abgewickelt, viel schneller als herkömmliche Banktransaktionen. Dies gilt insbesondere, wenn ein E-Wallet zu einem System gehört, das von Anfang an auf die Bedürfnisse eines Einzelhändlers oder Marktplatzes ausgelegt ist. Das ist beispielsweise bei Amazon Pay, G2A PAY (https://pay.g2a.com/) und Apple Pay der Fall. Diese haben zwar ein breiteres Anwendungsspektrum, aber die Hauptfunktion innerhalb jeder dieser Plattformen ist die Unterstützung von Käufern und Anbietern.



Diese Funktionsmerkmale lassen erwarten, dass sich Cyberwallets in absehbarer Zukunft in Industrienationen zu einer bevorzugten Bezahlmethode entwickeln. Einzelhändler und Anbieter von Bezahldiensten, die geschäftlich expandieren wollen, tun gut daran, den Fortschritt bei dieser Bezahlmethode genau zu verfolgen.



