Inspire 2017 Alteryx, Inc., (NYSE: AYX) einer der führenden Akteure im Bereich Self-Service-Datenanalysen, hat heute während einer Keynote-Sitzung auf seiner Nutzerkonferenz, der Inspire 2017, die nächste Version von Alteryx Designer angekündigt. Mit dieser Version wird die Analyse-Workbench so verbessert, dass Chief Data Officers (Datenschutzbeauftragte) und Analysefirmen besser global skalieren können. Geschäftskunden können Daten-Assets dann besser in Kapital umwandeln und ihre Fähigkeiten erweitern, um Antworten für kritische Geschäftseinblicke zu erhalten.

"Chief Data Officers haben Verantwortlichkeiten, die sich auf ganze globale Unternehmen ausdehnen können, und mit dieser Version können wir sie bei der Förderung einer datengestützten Unternehmenskultur unterstützen, indem Alteryx-Workflows zu einer gemeinsamen Sprache für Analysen gemacht werden", sagte Bob Laurent, Vice President Produktmarketing bei Alteryx, Inc. "Die Meldung von heute trägt dazu bei, dass wir die Flexibilität der Plattform durch die Erweiterung der Lokalisierungsmöglichkeiten für globale Maßstäbe und Support für Big Data ausbauen können."

Die Plattform liefert sogar noch mehr Flexibilität durch Folgendes:

Globale Präsenz: 76 %* der Nutzer moderner Spreadsheets wohnen außerhalb der USA und benötigen einen Weg, die Vorteile von Self-Service-Analyseangeboten gegenüber der Verwendung herkömmlicher Spreadsheets zu nutzen. Diese Version ermöglicht durch die Überwindung von Sprachbarrieren und die Bereitstellung der Alteryx-Plattform auf Französisch und Deutsch globalere Dimensionen.

Erweiterter Big Data Support Mit Alteryx bekommen Unternehmen eine flexible, codefreie Umgebung mit Verbindungen zu mehr als 75 verschiedenen Datenquellen an die Hand. Dieses Angebot erweitert die Optionen der Datenkonnektivität mit neuen Verbindungen innerhalb der Datenbank auf HP Vertica und Exasol.

"Wir wissen zu schätzen, dass Alteryx ständig in die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit seiner Plattform investiert", sagte Ulrich Bombka, Mitgründer der Data Engineers GmbH. "Mit dem neuen deutschen Interface wird es einfacher für Analyseteams, neue Mitglieder zu integrieren."

Während der Keynote-Sitzung sprach Alteryx außerdem über die fortgesetzte Plattform-Flexibilität mit zukünftigen Spark-Verbesserungen, integrierten Python-Optionen und einem neuen Layout-Tool für die Erstellung von Berichten.

Die neueste Version der Alteryx-Plattform wird voraussichtlich im Sommer 2017 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.alteryx.com/whats-new.

Für Analysten, die noch nicht mit Alteryx vertraut sind und die die Self-Service-Datenanalysefähigkeiten mit den eigenen Daten ausprobieren möchten, steht eine voll funktionsfähige Versuchsversion von Alteryx zum Download bereit unter http://www.alteryx.com/download.

