Commerzbank hebt Munich Re auf 'Hold' und Ziel auf 190 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Munich Re von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 190 Euro angehoben. Analyst Michael Haid schraubte in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) in den kommenden drei Jahren nach oben. Der Rückversicherer sollte von steigenden US-Zinsen sowie sinkenden Finanzierungskosten durch die vorzeitige Tilgung von Krediten profitieren. Dazu habe sich die Aktie jüngst unterdurchschnittlich entwickelt.

S&P Global hebt BMW auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat BMW von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben. Der jüngste Kursrückgang biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Mittwoch. Sie hob ihre Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 etwas an.

Merrill Lynch hebt Linde auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 176 auf 205 Euro angehoben. Mit der Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats sei eine entscheidende Hürde für die Fusion mit Praxair genommen worden, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer Studie vom Mittwoch. Strategisch sieht die Expertin einen Zusammenschluss mit dem US-Konzern positiv. Beim Synergieziel gebe es noch Spielraum nach oben.

Warburg Research senkt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Axel Springer nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Die Aktie des Medienkonzerns habe ihre Bewertungslücke zum Papier des Wettbewerbers Schibsted geschlossen und notiere nahe am Kursziel, begründete Analyst Jochen Reichert sein neues Anlagevotum. Der Nachrichtenfluss dürfte aber positiv bleiben, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Independent Research hebt Ziel für Bayer auf 123 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bayer nach der reduzierten Covestro-Beteiligung von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erneut gesenkte Anteil an der Kunststoff-Tochter habe angesichts der vom Pharma- und Chemiekonzern geplanten Monsanto-Übernahme nicht überrascht, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Mittwoch.

Commerzbank hebt Ziel für Eon auf 8,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Eon nach der für die deutschen Versorger günstigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von 7,20 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Damit könne der Versorger mit der Rückzahlung bereits entrichteter Atomsteuern im Volumen von 2,8 Milliarden Euro rechnen, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Nach Zinsen und Steuern entspräche dies rund 1,30 Euro je Aktie.

Commerzbank hebt Ziel für RWE auf 17,70 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für RWE nach der für die deutschen Versorger günstigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von 15,00 auf 17,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Damit könne der Versorger mit der Rückzahlung bereits entrichteter Atomsteuern im Volumen von 1,7 Milliarden Euro rechnen, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer Studie vom Mittwoch. Nach Zinsen und Steuern entspräche dies rund 2,70 Euro je Aktie.

Berenberg hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 105 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen von 100 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Haissl blieb in einer Studie vom Mittwoch bei seiner zurückhaltenden Einschätzung der Wolfsburger. Die Bewertung sei aus guten Gründen niedrig. Die Aktienstory sei eher geprägt von der allgemeinen Marktentwicklung als von zusätzlichen Selbsthilfe-Maßnahmen. Verbesserungen beim Barmittelzufluss (Free Cashflow) hingen vor allem vom kontinuierlichen Umsatzwachstum ab. Der Spielraum, die Investitionen zu verringern, sei jedenfalls begrenzt.

UBS hebt Ziel für Osram auf 86 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Lichtspezialisten Osram von 70 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum im Segment optische Halbleiter im zweiten Geschäftsquartal stimme ihn nun noch zuversichtlicher hinsichtlich des mittelfristigen Wachstumspotenzials, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Mittwoch. Dabei verwies er insbesondere auf die hohe Nachfrage aus dem Automobil-Bereich.

Deutsche Bank hebt Ziel für Compugroup auf 60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Compugroup Medical von 38 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positiven Effekte der bundesweiten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) seien nun vollständig in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Mittwoch. Der Softwarehersteller scheine von der neuen Infrastruktur im Gesundheitswesen noch mehr als erwartet zu profitieren umd dürfte in den ersten sechs Monaten alleiniger Hardware-Anbieter sein.

