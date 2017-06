Mainz (ots) - Noch liegen die genauen Umstände des Terrors von Teheran im Dunkeln. Fest stehen aber schon jetzt zwei Dinge. Erstens: Mit den Anschlägen vom Mittwoch hat sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten einmal mehr deutlich zugespitzt. Zweitens: Allein die Terrormiliz IS wird davon profitieren - unabhängig davon, ob der Anschlag tatsächlich von ihren Anhängern verübt wurde. Hierzu genügt es schon, sich die vergangenen zweieinhalb Wochen in Erinnerung zu rufen. Erst geriert sich US-Präsident Trump in Riad als großer Freund von Irans Erzfeind Saudi-Arabien, rüstet diesen gewaltig auf und wettert offen gegen Teheran. Dann wenden sich die Saudis zusammen mit anderen arabischen Staaten gegen Katar - und verweisen dabei zur Begründung auch auf dessen Verbindungen zu Iran. In diese aufgeheizte Atmosphäre platzen nun die Attentäter, und sie morden gleich an den wichtigsten Stätten der Islamischen Republik. Die Regierung in Teheran hat darauf zwar zunächst bemerkenswert ruhig reagiert. Das muss aber nicht so bleiben. Schließlich sind viele Iraner davon überzeugt, dass Saudi-Arabien den Terror fördert - und werden angesichts des Angriffs von Mittwoch umso mehr darauf bestehen, den großen Rivalen zu bändigen. Nachdem Iran jahrelang von Terror verschont geblieben war, muss die Regierung in Teheran nicht nur die neu aufkeimende Angst in der Bevölkerung bekämpfen, sondern auch Verantwortliche für die Tat benennen. Und der IS? Der kann derweil in aller Ruhe zuschauen, wie sich Chaos und Unfrieden in der Region immer weiter ausbreiten.



