New York (ots/PRNewswire) - Am Dienstag, dem 4. Juli 2017 wird das Empire State Building (ESB) von 19:00 bis 22:00 Uhr Ortszeit die ultimative Feier des 4. Juli begehen. Diese exklusive Jahresveranstaltung bietet atemberaubende Aussicht auf Macys "4th of July Fireworks Spectacular" vom weltberühmten offenen Observatory auf der 86. Etage aus - mit offener Bar und Horsd'oeuvres.



Das Observatory ist von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Karteninhaber erleben damit eine exklusive Premiumveranstaltung. Die Besucher können auf dem 86. Stock auf Fernsehbildschirmen und über Lautsprecher die Übertragung der Veranstaltung verfolgen. Karteninhaber erhalten zudem privaten VIP-Zugang zur Ausstellung "Dare to Dream" auf dem 80. Stock mit Empfang mit Horsd'oeuvres und Premium-Bar von STATE Grill and Bar, dem eleganten Restaurant des ESB an der 33. Straße.



Karten kosten 350 USD und werden in der Reihenfolge der Bewerbung vergeben. Karten müssen im Internet (als Geschenk) unter www.empirestatebuilding.com/july4 erworben werden oder vorab am Kartenschalter des ESB.



Die Facebookseite des Empire State Building (www.facebook.com/EmpireStateBuilding) wird Fans zudem die Chance eröffnen, ein (1) Paar Eintrittskarten für diese exklusive Veranstaltung zu gewinnen. Follower der Facebookseite des ESB werden gebeten, zu erklären, warum sie die Gelegenheit erhalten sollten, das Feuerwerk zum Unabhängigkeitstag an diesem einmaligen Aussichtsort zu genießen. Der Wettbewerb endet am Freitag, 9. Juni um 12:00 Uhr Ostküstenzeit. Die Gewinner werden am Montag, 12. Juni auf den sozialen Netzwerkseiten des ESB bekannt gegeben.



Das ESB wird nicht nur Gastgeber der ultimativen Feier des 4. Juli sein, sondern am 4. Juli zudem seine weltbekannte Beleuchtung in dynamischem Rot, Weiß und Blau leuchten lassen.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building ragt vom Fundament bis zur Antenne 1.454 Fuß (443 Meter) über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als "bekanntestes Bürogebäude der Welt". Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Die stabile Medientechnik des Wolkenkratzers unterstützt wichtige Fernseh- und UKW-Stationen im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zu Amerikas Lieblingsgebäude gewählt. Die Aussichtsplattform des Empire State Building gehört zu den beliebtesten Attraktionen der Welt und gilt als regionales Top-Ziel für Touristen. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg (https://twitter.com/empirestatebldg), www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc und www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über den Empire State Realty Trust



Der Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus erstklassigen Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 10,1 Millionen Quadratfuß (930.000 Quadratmeter) erstreckt (Stand: 31. März 2017). Dazu gehören 9,4 Millionen Quadratfuß (860.000 Quadratmeter) Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County (Connecticut) und zwei in Westchester County (New York) sowie rund 708.000 Quadratfuß (68.000 Quadratmeter) gewerbliche Mietfläche.



