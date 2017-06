TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 06/07/17 -- Preferred Dental Technologies Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Whitewater Capital Corp. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Preferred Dental Technologies is the developer of a patented custom dental implant mounting system for custom prosthetic structures for bridge to full arch replacement. It has solved angulation problems, easy retrieval for cleaning and inspection, minimizes vertical problems, loose screws and creates anatomically and functionally correct restorations.

Preferred Dental Technologies Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de Whitewater Capital Corp. a ete approuve pour inscription.

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles a thecse.com

Preferred Dental Technologies est le developpeur d'un systeme brevete de montage d'implants dentaires personnalises pour les structures prothetiques personnalisees pour le remplacement du pont a l'arc complet. Il a resolu les problemes d'angulation, une recuperation facile pour le nettoyage et l'inspection, minimise les problemes verticaux, les vis libres et cree des restaurations anatomiquement et fonctionnellement correctes.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Preferred Dental Technologies Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): PDT ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 61 796 668 outstanding/Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 6 010 000 issuance/Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/ Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 74043Q 10 6 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 74043Q 10 6 3 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA ---------------------------------------------------------------------------- Listing date/Date d'inscription: June 9, 2017/Le 9 juin 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Canadian Exchanges/Autres marches N/A canadiennes: ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal year end/Cloture de l'exercice May 31/Le 31 mai financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplementaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel a l'adresse: Listings@thecse.com

