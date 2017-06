NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach einem vorübergehenden Durchhänger mit moderaten Gewinnen geschlossen. Damit legte sie den Schalter nach zwei schwächeren Tagen wieder um - trotz deutlich abgerutschter Ölpreise und der Zurückhaltung der Anleger vor womöglich marktbewegenden Ereignissen am Donnerstag.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,18 Prozent höher bei 21 173,69 Punkten über die Ziellinie. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 0,16 Prozent auf 2433,14 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,36 Prozent auf 5877,59 Zähler vor./gl/he

