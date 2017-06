Freiburg (ots) - Der Schlüssel für eine verlässliche Alterssicherung war, ist und bleibt der Arbeitsmarkt, also die Zahl sozialversicherungspflichtiger, gut bezahlter Jobs. An dieser Stelle hat die Volkswirtschaft auch wegen der Agenda-Reformen enorme Fortschritte im Interesse von Millionen Menschen erzielt. Leider ist Deutschland dabei, sich auf diesem Lorbeer auszuruhen. Wie die Wirtschaft auch im digitalen Wandel weiter stark bleiben und wie die Alterssicherung von Selbständigen verbessert werden kann (vielen von ihnen droht fraglos Altersarmut): Auf diese drängenden Fragen hätte sich die SPD konzentrieren sollen. http://mehr.bz/khs130a



