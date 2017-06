Als neuen Geschäftsbereich hat die NORDFROST GmbH & Co. KG an ihrem Seehafen-Terminal im JadeWeserPort Wilhelmshaven das Container-Trucking etabliert, das der im- und exportierenden Kundschaft künftig in Eigenregie und mit eigenem Equipment angeboten wird. Foto © NORDFROST 20 Zugmaschinen und 40 Containerchassis stehen der NORDFROST ab sofort bzw. nach und nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...