Das EU-Parlament hat am 16.05.2017 über Vorschläge abgestimmt, die eine drastische Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zum Ziel haben. Kritik gibt es u. a. an den zu strengen Definitionen von Handelsklassen sowie plötzliche Abbestellungen durch den LEH. Beides führt dazu, das zu viel Obst & Gemüse unverkäuflich wird, so der Deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...